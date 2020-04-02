Бойовики назвали, кого готові передати на обмін

Так звані «уповноважені з прав людини» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», Дар’я Морозова та Ольга Кобцева назвали списки людей, яких можуть передати Україні у межах наступного обміну утримуваними. Про це повідомляють інформресурси бойовиків, передає hromadske.
Так, з самопроголошеної «ДНР» готові звільнити таких полонених:
- Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;
- Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;
- Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;
- Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;
- Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;
- Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;
- Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;
- Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.
З «ЛНР» таких:
- Желдак В. А.
- Можаєв В. В.
- Миронич С. В.
- Полозов Н. Н.
- Попова А. А.
- Русинов С. В.
- Сливка І. Д.
- Сливка А. Д.
- Табачний А. Е.
- Штиль А. П.
- Яковенко А. А.
Львівський портал повідомляв, що 31 березня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступний обмін утримуваними особами з бойовиками може початися вже за два тижні.За його словами, наразі фіналізуються списки.
Ольга Денисяка