Бойовики назвали, кого готові передати на обмін

Так звані «уповноважені з прав людини» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», Дар’я Морозова та Ольга Кобцева назвали списки людей, яких можуть передати Україні у межах наступного обміну утримуваними. Про це повідомляють інформресурси бойовиків, передає hromadske.

Так, з самопроголошеної «ДНР» готові звільнити таких полонених:

Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;

Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;

Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;

Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;

Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;

Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;

Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;

Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.

З «ЛНР» таких:

Желдак В. А.

Можаєв В. В.

Миронич С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С. В.

Сливка І. Д.

Сливка А. Д.

Табачний А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Львівський портал повідомляв, що 31 березня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступний обмін утримуваними особами з бойовиками може початися вже за два тижні.За його словами, наразі фіналізуються списки.