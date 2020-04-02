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Бойовики назвали, кого готові передати на обмін

Ольга Денисяка

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Так звані «уповноважені з прав людини» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», Дар’я Морозова та Ольга Кобцева назвали списки людей, яких можуть передати Україні у межах наступного обміну утримуваними. Про це повідомляють інформресурси бойовиків, передає hromadske.

 

Так, з самопроголошеної «ДНР» готові звільнити таких полонених:

  • Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;
  • Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;
  • Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;
  • Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;
  • Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;
  • Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;
  • Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;
  • Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.

З «ЛНР» таких:

  • Желдак В. А.
  • Можаєв В. В.
  • Миронич С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А. А.
  • Русинов С. В.
  • Сливка І. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачний А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

Львівський портал повідомляв, що 31 березня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наступний обмін утримуваними особами з бойовиками може початися вже за два тижні.За його словами, наразі фіналізуються списки.

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