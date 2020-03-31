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Обмін полоненими: коли відбудеться і що заважає розпочати

Ольга Денисяка

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Обмін утримуваними особами з самопроголошеними «Л/ДНР» може розпочатися за десять днів або два тижні. Процес підготовки ускладнений через пандемію коронавірусу. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу 31 березня, передає hromadske.

 

«Цей процес (перемовини щодо обміну – ред.) продовжується, він ускладнений ситуацією з пандемією. Сьогодні фіналізуються списки, вони оновлюються», – сказав Єрмак.

Він нагадав, що представників Червоного Хреста не допустили до ув’язнених на окупованій території. За словами Єрмака, президент Володимир Зеленський домовився з керівником Червоного Хреста про відправлення на непідконтрольну територію представників організації.

«Це нам допоможе удосконалити списки усіх людей, які там перебувають. Ця робота продовжується і я дуже сподіваюся, що може тиждень, а може два тижні, і ми почнемо проводити ці обміни», – наголосив Єрмак.

Львівський портал раніше повідомляв, що 14 березня, на проспекті Свободи у Львові організували пікет через те, що 13 березня на зустрічі у Мінську було підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб’єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

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