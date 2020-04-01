У світі – вже понад 850 000 хворих на коронавірус

Станом на вечір 31 березня коронавірусом інфікувалося вже 853 436 людина, померло – 41 990 осіб, а одужало – 176 837. Про це повідомляє Львівський портал.
За останніми даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:
- Іспанія – 8 464 (+748)
- Італія – 12 428 (+837)
- Франція – 3 523 (+499)
- США – 3 763 (+622)
- Британія – 1 789 (+ 381)
- Іран – 2 898 (+141)
- Німеччина – 774 (+129)
- Нідерланди – 1 039 (+175)
- Бельгія – 705 (+192)
- Швейцарія – 180 (+34).
Найбільша кількість нових хворих зафіксована:
- США – 184 796 (+21 008)
- Іспанія – 95 923 (+7 967)
- Німеччина – 71 690 (+4 805)
- Франція – 52 128 (+5 778)
- Італія – 105 792 (+4,053).
Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні станом на вечір 30 березня зафіксовано 645 випадків COVID-19 та 17 смертей.
Ольга Денисяка