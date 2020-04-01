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У світі – вже понад 850 000 хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Станом на вечір 31 березня коронавірусом інфікувалося вже 853 436 людина, померло – 41 990 осіб, а одужало – 176 837. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За останніми даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:

  • Іспанія – 8 464  (+748)
  • Італія – 12 428 (+837)
  • Франція – 3 523 (+499)
  • США – 3 763 (+622)
  • Британія – 1 789 (+ 381)
  • Іран – 2 898 (+141)
  • Німеччина – 774 (+129)
  • Нідерланди – 1 039 (+175)
  • Бельгія – 705 (+192)
  • Швейцарія – 180 (+34).

Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

  • США – 184 796 (+21 008)
  • Іспанія – 95 923 (+7 967)
  • Німеччина – 71 690 (+4 805)
  • Франція – 52 128 (+5 778)
  • Італія – 105 792 (+4,053).

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні станом на вечір 30 березня зафіксовано 645 випадків COVID-19 та 17 смертей.

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