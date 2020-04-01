У світі – вже понад 850 000 хворих на коронавірус

Станом на вечір 31 березня коронавірусом інфікувалося вже 853 436 людина, померло – 41 990 осіб, а одужало – 176 837. Про це повідомляє Львівський портал.

За останніми даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:

Іспанія – 8 464 (+748)

Італія – 12 428 (+837)

Франція – 3 523 (+499)

США – 3 763 (+622)

Британія – 1 789 (+ 381)

Іран – 2 898 (+141)

Німеччина – 774 (+129)

Нідерланди – 1 039 (+175)

Бельгія – 705 (+192)

Швейцарія – 180 (+34).

Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

США – 184 796 (+21 008)

Іспанія – 95 923 (+7 967)

Німеччина – 71 690 (+4 805)

Франція – 52 128 (+5 778)

Італія – 105 792 (+4,053).

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні станом на вечір 30 березня зафіксовано 645 випадків COVID-19 та 17 смертей.