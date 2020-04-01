Стало відомо, коли пенсіонерам перерахують «президентську тисячу»

Ті українці, які отримують менше 5000 грн пенсії, протягом квітня отримають додаткову 1000 грн, яку раніше пообіцяв президент Володимир Зеленський. Про це пише УП.

Кабінет міністрів України постановив виплатити у квітні по 1000 грн одноразової допомоги тим пенсіонерами, які отримують менше 5 000 грн пенсії. Втім таке рішення ще має підтримати Верховна Рада, проголосувавши за оновлений держбюджет.

Крім згаданих громадян, «президентську тисячу» отримають ще деякі вразливі категорії осіб. За даними уряду, цю доплату отримають близько 10 мільйонів людей.

«Очікуємо наступного тижня підтримки бюджету Верховною Радою, щоб розпочати виплату разової допомоги вже у квітні», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як писав Львівський портал, 16 березня Володимир Зеленський заявив, що у зв’язку з поширенням коронавірусу українці, які отримують менше 5 000 гривень пенсії, отримають додатково по 1000 гривень. Про терміни перерахування додаткових коштів тоді президент не говорив.