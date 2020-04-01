П’яний львів’янин «замінував» школу

Нетверезий 44-річний львів’янин заявив, що замінував школу №68, яка розташована в Залізничному районі міста. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

У вівторок, 31 березня, орієнтовно о 19:58 год. до поліції надійшло повідомлення про замінування школи №68, що у Львові на вул. Дозвільній.

Про закладення вибухівки правоохоронців поінформував 44-річний львів’янин, який, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На місце виїжджали поліцейські, вибухотехніки та працівники інших спецслужб. Обстеження школи завершили о 21:20 год. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Зазначимо, що згідно з Кримінальним кодексом України надане завідомо неправдиве повідомлення про замінування об’єкта передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Як розповіли Львівському порталу у Нацполіції Львівщини, псевдомінера затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, нещодавно уряд ініціював посилення відповідальності за фейкові замінування об’єктів.

Додамо, що під час коронавірусного карантину школи Львова перейшли на дистанційне навчання з дому. Для того, щоб заняття були більш інтерактивні, школи використовують електронну платформу Google Classroom. Детальніше про це читайте за цим посиланням.