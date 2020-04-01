На Львівщині запрацюють пункти збору речей для літніх та потребуючих людей

У кожному районі Львівщини буде облаштовано пункт прийому речей першої необхідності, які доставлятимуть тим, хто такої допомоги потребуватиме у період карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Підприємці, волонтери та просто небайдужі мешканці області можуть приносити ліки, засоби особистої гігієни та їжу, що не псується.

«Перш за все будемо звертати свою увагу на самотніх людей похилого віку, одиноких матерів та людей з інвалідністю. Усі, хто потребує допомоги, мусять сигналізувати про це місцевій владі. Перелік таких осіб формуватимемо в міру надходження запитів. Зараз формуються пункти збору», – наголосив заступник директора департаменту соціального захисту Віктор Степанюк.

Окрім того, в кожному районі області працюють гарячі лінії для людей, що опинилися в кризовій ситуації.

Перелік гарячих ліній – тут, перелік пунктів збору – тут.