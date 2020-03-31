На Золочівщині наркоторговців підозрюють у вбивстві двох підлітків

У Золочівському районі на Львівщині затримали двох наркоторговців, який підозрюють у вбивстві 17-річного хлопця та 15-річної дівчини. Про це на сторінці у Facebook повідомила очільниця прокуратури Львівщини Ірина Діденко, передає Львівський портал.

Розкрито вбивство двох неповнолітніх:17-річного хлопця та 15-річної дівчини. Діти з середини березня вважались зниклими безвісті.

«Двоє торгівців наркотиками (2000 та 2001 року народження) їх жорстоко вбили, тіла спалили та закопали. Наразі цих двох осіб затримано. Готуємо підозри як у вбивстві, так і у торгівлі наркотиками», – повідомила Ірина Діденко.

Також вона зазначила, що злочин розкрито за гарячими слідами та результатами низки слідчих дій. Тривають невідкладні слідчі дії на місці виявлення тіл дітей.