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Італія просить направити до неї медиків з України, – Аваков

Вероніка Рой

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Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків для боротьби із епідемією коронавірусу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає пресслужба Офісу президента України.

 

Як повідомляється, низка країн уже надала італійській стороні таку підтримку.

«Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми повинні забезпечити їхню повну безпеку та найкращі умови роботи в Італії», – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Голова МВС також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.

Зазначимо, на сьогодні Італія – в лідерах серед країн світу за кількістю смертей від коронавірусу. У Всесвітній організації охорони здоров’я повідомляли, що в Італії та Іспанії вже наближається пік епідемії коронавірусу.

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