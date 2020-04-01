Спалах коронавірусу у Європі наближається до піку, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє про ознаки того, що спалах коронавірусу у Європі наближається до свого піку. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агентство Bloomberg.

Зазначається, що у найбільш кризовому регіоні Європи, Італії, зафіксовано найменшу кількість нових випадків зараження за останні два тижні.

Глава відділу надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я в ВООЗ Майк Раян заявив у понеділок, що до піку захворюваності наближаються Італія та Іспанія, але це буде наслідком інфікування двотижневої давності.

Станом на 31 березня у світі підтверджено понад 826 тисяч випадків зараження коронавірусом, померли більш ніж 40 тисяч людей, одужали близько 174 тисяч.