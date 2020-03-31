За рівнем смертності від коронавірусу лідирують Іспанія та Італія

Станом на вечір 30 березня коронавірусом інфікувалося вже 781,441 людина, померло – 37,578 осіб, а одужало – 164,726. Про це повідомляє Львівський портал.

За останніми даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:

Іспанія – 7,716 (+913)

Італія – 11,591 (+812)

Франція – 3,024 (+418)

США – 2,968 (+385)

Британія – 1,408 (+ 180)

Іран – 2,757 (+117)

Німеччина – 645 (+104)

Нідерланди – 864 (+93)

Бельгія – 513 (+82)

Швейцарія – 359 (+59).

Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

США – 161,044 (+17,553)

Іспанія – 87,956 (+7,846)

Німеччина – 66,885 (+4,450)

Франція – 44,550 (+4,376)

Італія – 101,739 (+4,050).

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні станом на вечір 30 березня зафіксовано 548 випадків COVID-19 та 13 смертей.