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За рівнем смертності від коронавірусу лідирують Іспанія та Італія

Соломія Головіна

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Станом на вечір 30 березня коронавірусом інфікувалося вже 781,441 людина, померло – 37,578 осіб, а одужало – 164,726. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За останніми даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:

  • Іспанія – 7,716 (+913)
  • Італія – 11,591 (+812)
  • Франція – 3,024 (+418)
  • США – 2,968 (+385)
  • Британія – 1,408 (+ 180)
  • Іран – 2,757 (+117)
  • Німеччина – 645 (+104)
  • Нідерланди – 864 (+93)
  • Бельгія – 513 (+82)
  • Швейцарія – 359 (+59).

Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

  • США –  161,044 (+17,553)
  • Іспанія –  87,956 (+7,846)
  • Німеччина –  66,885 (+4,450)
  • Франція –  44,550 (+4,376)
  • Італія –  101,739 (+4,050).

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні станом на вечір 30 березня зафіксовано 548 випадків COVID-19 та 13 смертей.

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