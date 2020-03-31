У Львові таксі безкоштовно возитиме донорів крові

Львів долучився до проект #таксідлядонора, в рамках якого під час карантину буде забезпечено 20 тисяч безкоштовних поїздок на таксі для донорів крові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляється, 300 000 українців щодня потребують донорської крові та її компонентів. Проєкт #таксідлядонора дає можливість донору запланувати свій персональний візит в Центр крові, замовивши безкоштовне таксі.

Гловна мета проєкту #таксідлядонора – в умовах пандемії коронавірусу і карантинних заходів не допустити смерті жодного українця через нестачу донорської крові. Одна кроводача може врятувати трьох пацієнтів! Послугою #таксідлядонора вже можна скористатися у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Полтаві, Дніпрі й Запоріжжі.

За умовами проєкту, онлайн-сервіс Uklon щоденно впродовж всього карантинного періоду надаватиме донорам в семи містах України промокоди на поїздки в Центр крові і назад додому. А мережа АЗК WOG фінансово забезпечить машини таксі пальним.

Зазначимо, що усі машини онлайн-сервісу Uklon забезпечені масками і антисептичними засобами і проходять регулярну санітарну обробку. Кожна поїздка застрахована.

Кожного небайдужого українця незалежно від місця проживання допомогти закликають оплатити таксі для донора в рамках краудфандингової кампанії. Допомогти можна з будь-якої точки світу, натиснувши кнопку «ОПЛАТИТИ ТАКСІ ДЛЯ ДОНОРА» або «ДОПОМОГТИ» за цим посиланням.

Щоб стати донором і скористатись послугою #таксідлядонора, перейдіть за посиланням та дотримуйтесь простої інструкції.

Зазначимо, така благодійна ініціатива здійснена Фундацією #ВАРТОЖИТИ, ДонорUA, онлайн-сервісу Uklon та національною мережею АЗК WOG.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівському обласному центрі крові через введення карантину постала гостра потреба в донорах усіх груп крові. Відтак небайдужих львів’ян закликають стати донором та здати кров на вул. Пекарській.