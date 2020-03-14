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«Ні – мінській зраді». У центрі Львова відбувся пікет

Соломія Головіна

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У суботу, 14 березня, на проспекті Свободи у Львові організували пікет через те, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити консультативну раду, в яку мають увійти представники так званих ОРДЛО. Про це повідомляють організатори.

 

Пікетувальники трактують такі дії, як державну зраду.

«Українська сторона у Мінську вперше офіційно визнала терористичні організації «ДНР» та «ЛНР» окремими і незалежними суб‘єктами перемовин. Відтепер, згідно підписаного протоколу, діалог буде вестися напряму між Україною і рівними їм «представниками окремих районів Донецької та Луганської областей». Тим самим українська влада виконала найголовнішу вимогу Російської Федерації і де-факто на весь світ затвердила кремлівську тезу про «внутрішній український конфлікт», – наголошують організатори.

У мітингувальників була низка вимог, зокрема арешт та притягнення до відповідальності голови Офісу Президента України Андрія Єрмака та відповідної реакції від Львівської міськради та Львівської облради.

Як повідомляє УП, 13 березня у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб’єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Львівський портал раніше повідомляв, що у місті через карантин заборонене проведення всіх масових заходів.

Фото: Демократична Сокира

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