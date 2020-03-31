На поширенні фейків про коронавірус викрили ще сімох мешканців Львівщини

За тиждень кіберполіція викрила ще сімох мешканців Львівщини, які поширювали у соцмережах фейки про коронавірус і таким чином сіяли паніку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні СБУ у Львівській області.

Так, лише протягом тижня правоохоронці виявили сімох жителів Львівської області, які у соцмережах розміщували фейкову інформацію про поширення COVID-19 в Україні.

«Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники намагалися дестабілізувати ситуацію та посіяти панічні настрої серед мешканців Львівщини. Всю необхідну інформацію передали у Нацполіцію для застосування до них заходів адміністративного впливу», – йдеться у повідомленні.

Загалом від початку карантину в Україні СБУ виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, заблокували поширення неправдивого контенту у більш ніж 1000 інтернет-спільнот, які загалом мають понад 500 тисяч підписників.

Четверо із згаданих 79 викритих людей – це інтернет-агітатори, які діяли за завданням російської сторони. Проросійські «кіберактивісти» вели діяльність в Одесі, Дніпрі, Львові та Херсоні. За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Нагадаємо, 27 березня СБУ повідомила про затримання львів’янки, яка не лише поширювала у заборонених в Україні соцмережах фейки про коронавірус, а й закликала до повалення конституційного ладу в державі і пропагувала ідею створення так званої «Новоросії».