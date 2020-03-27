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Сіяла паніку серед населення: СБУ затримала львів’янку за розповсюдження фейків про коронавірус

Вероніка Рой

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Служба безпеки  викрила у Львові жінку, яка розміщувала в інтернеті фейкову інформацію про розповсюдження COVID-19 у нашій країні. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ у Львівській області.


​Зокрема, львів’янка, яка є учасницею понад 1000 спільнот у заборонених соцмережах, зі свого акаунта свідомо поширювала неправдиву інформацію про COVID-19. Жінка намагалася нагнітати панічні настрої серед населення та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

​«Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили комп’ютер, з якого поширювались фейки. На ньому також містились дописи із закликами до повалення конституційного ладу в нашій державі та пропагування ідеї створення так званої «Новоросії», – йдеться у повідомленні СБУ.

​Також перевіряється інформація щодо можливої координації дій інтернет-пропагандистки спецслужбами РФ і терористичних організації «Л/ДНР».

​Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Львівський портал, раніше поліція Львівщини спростувала інформацію, що зараз шириться у соцмережах, про так звані «бригади медиків», які пропонують мешканцям провести у квартирах дезінфекцію для убезпечення від коронавірусу, а потім використовують сльозогінний газ і обкрадають помешкання. Проте закликали людей все ж бути обережними.

Раніше у Львівській міській раді інформували про те, що невідомі в масках та захисних костюмах під приводом потреби провести дезіфекцію намагалися потрапити у помешкання пенсіонерки. Однак жінка не відчинила їм двері.

Фот: СБУ

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