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На Буковині від коронавірусу померли ще дві людини

Ольга Денисяка

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У Чернівецькій області 31 березня померли двоє інфікованих коронавірусом пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у Чернівецькій облдержадміністрації.

 

Жінка 1955 року народження потрапила до Хотинської центральної районної лікарні 25 березня. До того три дні лікувалася вдома.

«30 березня після обіду їй розпочали неінвазивну вентиляцію легень. Ввечері вона отримала позитивний результат тесту на COVID-19. 31 березня стан недужої різко погіршився, жінка померла»,  – йдеться у повідомленні.

Чоловіка 1962 року народження госпіталізували до Обласної клінічної лікарні 24 березня.

«З 27 березня недужий був у реанімації у важкому стані, а 28 березня у нього було підтверджено COVID-19. У ніч проти 30 березня його стан значно погіршився. Чоловік хворів також на цукровий діабет», – йдеться у повідомленні.

В Україні загалом підтвердили уже 549 випадків захворювання на коронавірус, 13 із них – летальні.

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