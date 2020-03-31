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ДБР відкрило кримінал після заяви Єрмака щодо опублікованих нардепом відео

Соломія Головіна

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Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу за заявою глави Офісу Президента України Андрія Єрмака у зв’язку з поширенням матеріалів про нібито продаж державних посад. Про це повідомляє Укрінформ.

 

«Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за фактом поширення народним депутатом України відео за участю особи, схожої на брата голови Офісу Президента України», – сказали у бюро.

Відомості до ЄРДР внесені Офісом Генерального прокурора за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом:

  • ч. 2 ст. 190 – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб,
  • ч. 2 ст. 344 – втручання у діяльність державного діяча, вчиненого особою з використанням свого службового становища,
  • ч. 2 ст. 328 – розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки,
  • ч. 1 ст. 364 – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Як повідомляв Львівський портал, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента України Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.

Згодом Андрій Єрмак заявив, що подасть з цього приводу заяви до СБУ та ДБР, оскільки нікому не дозволить поливати брудом членів своєї родини.

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