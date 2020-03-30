У Львові цього тижня збираються висадити 400 дерев

Протягом цього тижня у Львові висадять близько 400 дерев. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Дерева висаджуватимуть райадміністрації у всіх районах міста.

«Часто бувало так, що ми не могли посадити через те, що не було як пеньок забрати. Цього року насправді ми почали корчувати, відповідно, багато нових дерев саджаємо на їх місці. Наразі ми плануємо висадити понад 400 дерев. Ще 300 дерев мають бути посаджені в межах акції «Озеленення України», яку перенесено на 1 листопада. Так, у центрі міста теж є багато місць, де вже висвердлили лунки, і дерева вже були придбані, але вони зберігаються до осені, аби їх всі садили одночасно.Висадкою займаються райадміністрації. Сподіваємось, вже незабаром львів’яни побачать нові якісні дерева», – зазначила начальниця управління екології Олександра Сладкова.

Нагадаємо, Львів разом зі всією Україною долучиться до ініціативи з озеленення, під час якої висадять 1 мільйон дерев у різних куточках держави. Мета заходу — привернення уваги до екосистеми країни та розвиток екологічної свідомості українців. Так, у рамках акції планують відновити втрачений у парку «700-річчя Львова» фруктовий сад, а також озеленити центр міста Львова. У зв’язку із карантином захід було перенесено із 23 квітня на 1 листопада.