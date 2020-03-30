Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за 700 тисяч

Станом на вечір, 29 березня, у світі коронавірусом інфікувалося понад 718 тисяч людей, одужало 150 917, а 33 887 осіб померло, передає кореспондент Львівського порталу.
За останніми даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:
- Італія – 10 779 померлих (+ 756)
- Іспанії – 6 802 померлих (+ 820)
- Франція – 2 606 померлих (+ 292)
- США – 2 445 померлих (+ 295)
- Британія – 1 228 померлих (+209)
- Іран – 2 640 померлих (+ 123)
- Нідерланди – 771 померлих (+132)
- Німеччина – 525 померлих (+92)
- Бельгія – 431 померлих (+ 78)
- Швейцарія – 300 померлих (+ 36)
Найбільша кількість нових хворих зафіксована:
- США – 139 262 хворих (+15 684 нових),
- Німеччина – 62 095 хворих (+4 400 нових)
- Іспанія – 80 031 хворих (+6 796 нових)
- Італія – 97 689 хвтрих (+ 5 217 нових)
- Франція – 4 174 хворих (+2 599 нових)
Значне покращення ситуації із захворюванням зафіксовано:
- Китай – 81 439 випадків (+45) і 3 300 померлих (+5)
- Південна Корея – 9 583 випадків (+105) і 152 померлих (+8)
- Канада – 6 280 випадків (+625) і 63 померлих (+3)
Львівський портал повідомляв, що станом на вечір 29 беезня в Україні зафіксовано 475 випадків інфікування коонавірусом, з них 10 людей померли.
Ольга Денисяка