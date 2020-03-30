Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за 700 тисяч

Станом на вечір, 29 березня, у світі коронавірусом інфікувалося понад 718 тисяч людей, одужало 150 917, а 33 887 осіб померло, передає кореспондент Львівського порталу.

За останніми даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:

Італія – 10 779 померлих (+ 756)

Іспанії – 6 802 померлих (+ 820)

Франція – 2 606 померлих (+ 292)

США – 2 445 померлих (+ 295)

Британія – 1 228 померлих (+209)

Іран – 2 640 померлих (+ 123)

Нідерланди – 771 померлих (+132)

Німеччина – 525 померлих (+92)

Бельгія – 431 померлих (+ 78)

Швейцарія – 300 померлих (+ 36)

Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

США – 139 262 хворих (+15 684 нових),

Німеччина – 62 095 хворих (+4 400 нових)

Іспанія – 80 031 хворих (+6 796 нових)

Італія – 97 689 хвтрих (+ 5 217 нових)

Франція – 4 174 хворих (+2 599 нових)

Значне покращення ситуації із захворюванням зафіксовано:

Китай – 81 439 випадків (+45) і 3 300 померлих (+5)

Південна Корея – 9 583 випадків (+105) і 152 померлих (+8)

Канада – 6 280 випадків (+625) і 63 померлих (+3)

Львівський портал повідомляв, що станом на вечір 29 беезня в Україні зафіксовано 475 випадків інфікування коонавірусом, з них 10 людей померли.