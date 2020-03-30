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Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за 700 тисяч

Ольга Денисяка

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Станом на вечір, 29 березня, у світі коронавірусом інфікувалося понад 718 тисяч людей, одужало 150 917, а 33 887 осіб померло, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За останніми даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:

  • Італія – 10 779 померлих (+ 756)
  • Іспанії – 6 802 померлих (+ 820)
  • Франція – 2 606 померлих (+ 292)
  • США – 2 445 померлих (+ 295)
  • Британія – 1 228 померлих (+209)
  • Іран – 2 640 померлих (+ 123)
  • Нідерланди – 771 померлих (+132)
  • Німеччина – 525 померлих (+92)
  • Бельгія – 431 померлих (+ 78)
  • Швейцарія – 300 померлих (+ 36)

Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

  • США – 139 262 хворих (+15 684 нових),
  • Німеччина – 62 095 хворих (+4 400 нових)
  • Іспанія – 80 031 хворих (+6 796 нових)
  • Італія – 97 689 хвтрих (+ 5 217 нових)
  • Франція – 4 174 хворих (+2 599 нових)

Значне покращення ситуації із захворюванням зафіксовано:

  • Китай – 81 439 випадків (+45) і 3 300 померлих (+5)
  • Південна Корея – 9 583 випадків (+105) і 152 померлих (+8)
  • Канада – 6 280 випадків (+625) і 63 померлих (+3)

Львівський портал повідомляв, що станом на вечір 29 беезня в Україні зафіксовано 475 випадків інфікування коонавірусом, з них 10 людей померли.

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