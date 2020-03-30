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Ділкам зі Львова, які вимагали у бізнесмена 208 тисяч «відкату», обрали запобіжні заходи

Соломія Головіна

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У Львові двом підозрюваним у вимаганні 208 тис. гривень «відкату» обрали запобіжні заходи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Як зазначається, у понеділок, 30 березня, двом фігурантам, напередодні затриманим під час отримання 168 тис. грн, які вони вимагали у керівника підприємства, Галицький районний суд Львова обрав запобіжні заходи.

До ймовірних зловмисників застосовано тримання під вартою із можливістю внесення одному із них 168 тис грн застави, а іншому – 126 тис грн.

За версією слідства, вказані особи вимагали від бізнесмена 8% від освоєних фірмою 2,6 млн грн за виграний тендер із реконструкції кінотеатру у м. Кам’янка-Бузька.

Їм інкримінують ч.2 ст.189 КК України (вимагання), санкція якої передбачає від 3 до 7 років ув’язнення. На цей час встановлюється причетність інших осіб, зокрема, посадовців.

Як повідомляв Львівський портал, днями правоохоронці затримали у Львові двох осіб за вимагання з підприємця 208 тис. грн «відкату». За цю суму вони обіцяли вирішити питання з посадовими особами територіальної громади та гарантували перерахування коштів за частину проведених робіт з реконструкції кінотеатру одного з райцентрів. У разі відмови зловмисники погрожували фізичною розправою. Детальніше – читайте тут.

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