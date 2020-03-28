У Львові затримали вимагачів «відкату»

На Львівщині затримали двох осіб за вимагання з підприємця 208 тисяч гривень «відкату». За цю суму вони обіцяли вирішити питання з посадовими особами територіальної громади та гарантували перерахування коштів за частину проведених робіт з реконструкції кінотеатру одного з райцентрів. У разі відмови зловмисники погрожували фізичною розправою. Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції Львівської області.

За даними відомства, до поліції звернувся підприємець, який повідомив про вимагання з нього 208 тисяч гривень за перерахування коштів за договором, укладеним із територіальною громадою.

Під час слідства оперативники з’ясували, що фірма потерпілого перемогла у тендері на проведення робіт з реконструкції кінотеатру одного з райцентрів області за бюджетні кошти. Згодом, виконавши частину робіт, у нього виникли труднощі з перерахуванням коштів за їх виконання.

Вирішити дане питання йому запропонували двоє мешканців Львова, котрі, як виявилося, мають відношення до кримінального середовища. За «допомогу» попросили вісім відсотків «відкату» від загальної суми виконаних робіт – 208 тисяч гривень. За словами зловмисників, частина цих коштів буде передана посадовим особам ОТГ за безперешкодне підписання актів виконаних робіт та нестворення штучних перешкод при перерахуванні коштів.

Однак бізнесмен відмовився від «послуг», після чого йому почали погрожувати фізичною розправою. Побоюючись за своє життя, чоловік звернувся до правоохоронців.

У лютому цього року під контролем оперативників, слідчих та прокурорів було задокументовано факт передачі першого «траншу» у розмірі 40 тисяч гривень.

«28 березня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, слідчі слідчого управління поліції Львівської області за процесуального керівництва прокуратури Львівської області затримали двох осіб під час отримання 168 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Наразі їх затримали. Проводяться санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів, а також у приміщеннях ОТГ.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Крім того, після проведення необхідних процесуальних заходів буде надана правова оцінка діям посадових осіб об’єднаної територіальної громади.

Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, відкритого за фактами вимагання та надання неправомірної вигоди службовій особі.