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За день на Львівщині не виявили жодного хворого на коронавірус

Андрій Котенський

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На Львівщині із підозрою на коронавірусну інфекцію звернулася ще три особи, а відтак кількість ізольованих становить 115 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За словами лікара-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталії Тімко, серед госпіталізованих пацієнти з Турківського району та міста Львова.

«Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 51 особа. На самоізоляції знаходяться 64 осіб. За увесь час виписано – 53 пацієнтів. Стан усіх хворих –середньої важкості або близький до задовільного. У 3-х пацієнтів наближений до важкого», – повідомила Наталія Тімко.

За увесь час на Львівщині підтверджено лише п’ять випадків коронавірусу. Нових випадків впродовж дня не зафіксовано. У 90 пацієнтів діагноз не підтвердився.

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