На Донбасі окупанти 12 разів відкривали вогонь

У п’ятницю, 27 березня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає. Про це Львівському порталу повідомили у повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

Противник обстріляв наші позиції із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» та п’ять – у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

У штабі запевняють, що на обстріли бойовиків відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів.

Вчора, 27 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.