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Кураторство олігархами областей – це повернення «смотрящих» і ганьба на весь світ, – Васюник

Ольга Денисяка

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Громадсько-політичний діяч Ігор Васюник заявив, що кураторство олігархами областей, яке придумали під приводом боротьби з епідемією коронавірусу, – це ганьба на весь світ для демократичної держави. Про це він написав на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

Ігор Васюник наголосив, що бізнес не повинен виконувати роботу чиновників, а чиновники не повинні казати як і що робити бізнесу не в рамках законодавчого регулювання.

«Олігархам віддали «кураторство» областями. Офіційно оголосили. Раніше це приховували, були так звані «смотрящі». А тепер під приводом боротьби з епідемією придумали і легалізовують «кураторів». Сам факт цього – це ганьба на весь світ для демократичної держави, – заявив громадсько-політичний діяч.

Олігархам віддали «кураторство» областями. Офіційно оголосили. Раніше це приховували, були так звані «смотрящі». А тепер під приводом боротьби з епідемією придумали і легалізовують «кураторів». Сам факт цього – це ганьба на весь світ для демократичної держави.P.S. Я аж ніяк не проти великого бізнесу, але чесного бізнесу. І дуже добре, що бізнес зараз долучився до допомоги. Але бізнес точно не повинен виконувати роботу чиновників, а чиновники не повинні казати як і що робити бізнесу не в рамках законодавчого регулювання. – – – – – – – –Ігор Васюникгромадсько-політичний діяч

Gepostet von Ігор Васюник am Samstag, 28. März 2020

 

Львівський портал повідомляв, що 16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе українських олігархів, аби попросити їх допомоги у боротьбі з коронавірусом. Втім розмова завершилась не лише обговоренням фінансової допомоги.

Під час зустрічі області України «поділили» між олігархами, які допомагатимуть місцевій владі у протидії COVID-19. Львівщиною опікуватиметься Рінат Ахметов.

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