До Вінниці обмежено в’їзд

Сьогодні, 28 березня, з 20.00 обмежено в’їзди до Вінниці. Водіям в’їхати у місто можна з київського, немирівського та хмельницького напрямків. Про це Львівському порталу повідомили у Поліції Вінницької області.

За даними відомства, на в’їздах у обласний центр працюють карантинні пости, на яких несуть службу поліцейські, медики, представники ДСНС та Нацгвардії. Водіїв попереджають про карантинні заходи, робитимуть скринінг температури водіям та пасажирам та дезінфекцію транспортних засобів.

Такі заходи запровадженні з метою недопущення поширення вірусу COVID-19 на території міста та області.

Як відомо на Вінничині зафіксовано 16 випадків захворювання на коронавірус.