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В Україні підтвердили вісім смертей від COVID-19

Ольга Денисяка

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В Україні станом на ранок 28 березня лабораторно підтверджено 311 випадків COVID-19. З них вісім виявилися летальними (3 нових за останню добу). Про це Львівському порталу повідомили в  Центрі громадського здоров’я МОЗ.

 

«Станом на 10:00 год. 28 березня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 311 випадків COVID-19», – йдеться в повідомленні.

У Центрі громадського здоров’ зазначили, що загалом за добу зафіксували 93 нових випадки. Усього зафіксовано 8 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали.

Також уточнили, що по одному новому летальному випадку зафіксували в Івано-Франківській, Рівненській та Сумській областях.

Випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 16 випадків;
  • Волинська обл. — 2 випадки;
  • Дніпропетровська обл. — 7 випадків;
  • Донецька обл. — 2 випадки;
  • Житомирська обл. — 4 (1 летальний) випадки;
  • Закарпатська обл. — 1 випадок;
  • Запорізька обл. — 10 випадків;
  • Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
  • м. Київ — 74 випадки;
  • Київська обл. — 41 випадок;
  • Львівська обл. — 5 випадків;
  • Луганська обл. — 2 випадки;
  • Миколаївська обл. — 1 випадок;
  • Одеська обл. — 6 випадків;
  • Полтавська обл. — 1 випадок;
  • Рівненська обл. — 9 випадків (1 летальний);
  • Сумська обл. — 5 випадків (1 летальний);
  • Тернопільська обл. — 43 випадки (1 летальний);
  • Харківська обл. — 1 випадок;
  • Херсонська обл. — 1 випадок;
  • Хмельницька обл. — 1 випадок;
  • Черкаська обл. — 3 випадки;
  • Чернівецька обл. — 47 (1 летальний) випадків;
  • Чернігівська обл. — 1 випадок.

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