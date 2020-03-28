В Україні підтвердили вісім смертей від COVID-19

В Україні станом на ранок 28 березня лабораторно підтверджено 311 випадків COVID-19. З них вісім виявилися летальними (3 нових за останню добу). Про це Львівському порталу повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ.

«Станом на 10:00 год. 28 березня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 311 випадків COVID-19», – йдеться в повідомленні.

У Центрі громадського здоров’ зазначили, що загалом за добу зафіксували 93 нових випадки. Усього зафіксовано 8 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали.

Також уточнили, що по одному новому летальному випадку зафіксували в Івано-Франківській, Рівненській та Сумській областях.

Випадки підтверджено: