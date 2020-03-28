В Україні підтвердили вісім смертей від COVID-19

В Україні станом на ранок 28 березня лабораторно підтверджено 311 випадків COVID-19. З них вісім виявилися летальними (3 нових за останню добу). Про це Львівському порталу повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ.
«Станом на 10:00 год. 28 березня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 311 випадків COVID-19», – йдеться в повідомленні.
У Центрі громадського здоров’ зазначили, що загалом за добу зафіксували 93 нових випадки. Усього зафіксовано 8 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали.
Також уточнили, що по одному новому летальному випадку зафіксували в Івано-Франківській, Рівненській та Сумській областях.
Випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 16 випадків;
- Волинська обл. — 2 випадки;
- Дніпропетровська обл. — 7 випадків;
- Донецька обл. — 2 випадки;
- Житомирська обл. — 4 (1 летальний) випадки;
- Закарпатська обл. — 1 випадок;
- Запорізька обл. — 10 випадків;
- Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
- м. Київ — 74 випадки;
- Київська обл. — 41 випадок;
- Львівська обл. — 5 випадків;
- Луганська обл. — 2 випадки;
- Миколаївська обл. — 1 випадок;
- Одеська обл. — 6 випадків;
- Полтавська обл. — 1 випадок;
- Рівненська обл. — 9 випадків (1 летальний);
- Сумська обл. — 5 випадків (1 летальний);
- Тернопільська обл. — 43 випадки (1 летальний);
- Харківська обл. — 1 випадок;
- Херсонська обл. — 1 випадок;
- Хмельницька обл. — 1 випадок;
- Черкаська обл. — 3 випадки;
- Чернівецька обл. — 47 (1 летальний) випадків;
- Чернігівська обл. — 1 випадок.
Ольга Денисяка