Закопали живцем немовля. Сестрам-прикордонницям загрожує довічне ув'язнення

До суду направили обвинувальний акт щодо двох працівниць Львівського прикордонного загону, яких підозрюють у вбивстві немовляти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військової прокуратури Західного регіону України.

За даними слідства, 29 липня 2019 року працівниця Держприкордонслужби під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину і відразу ж її вбила.

Як зазначають у військовій прокуратурі, породілля умисно не перев’язала пуповину власної дитини та завдала удару по її голові. Як наслідок, немовля отримало закриту черепно-мозкову травму. При цьому, її рідна сестра, яка також є працівницею Держприкордонслужби, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.

Сестри-прикордонниці підозрюються в умисному вбивстві малолітньої дитини за попередньою змовою (п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ). Карається позбавленням волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

25 березня завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців Львівського прикордонного загону.