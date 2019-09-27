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Немовля помістили у пакет і закопали у землю. У вбивстві підозрюють сестер-прикордонниць зі Львівщини

Соломія Головіна

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Слідчі ДБР у Львові повідомили про підозру у вбивстві новонародженої дитини двом жінкам, які служать у Львівському прикордонному загоні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

 

Як зазначають у ДБР, 29 липня цього року військовослужбовиця Державної прикордонної служби України під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину.

При цьому наголошується, що жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові, як наслідок – дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.

Рідна сестра породіллі, яка також працює в Держприкордонслужбі, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.

Двом жінкам повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 2, 12 ч.2 ст.115 ККУ).

До Личаківського суду Львова подано клопотання щодо застосування відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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