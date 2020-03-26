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На Львівщині службовий пес розшукав 80-річну жінку

Ольга Денисяка

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У селищі Розділ службова собака розшукала у хащах 80-річну жінку, яка пізно пішла з дому та не змогла повернутись. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Пенсіонерка пішла з дому 23 березня близько 18:00 год. Родичі старенької активно намагались самостійно розшукати її, проте спроби виявились марними. Коли на вулиці стемніло, вони звернулись за допомогою до поліції.

На місце події негайно виїхали правоохоронці зі службовою собакою Кері.

Собака взяла слід від будинку та впевнено провела правоохоронців за селище до лісопосадки. Там, пізно вночі, поліцейські і виявили бабусю, котра заблукала та не могла знайти дорогу додому. Цілою та неушкодженою, правоохоронці повернули жінку додому.

Нагадаємо, нещодавно працівниця патрульної поліції Львова у позаробочий час розшукала 78-річного чоловіка, якого вже декілька днів не могли знайти родичі та поліція. Пенсіонер подолав 18 кілометрів від Львова і опинився у смт. Куликів, що в Жовківському районі.

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