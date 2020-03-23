Зниклого у Львові пенсіонера знайшли за 18 кілометрів від дому

Працівниця патрульної поліції Львова у позаробочий час розшукала 78-річного чоловіка, якого вже декілька днів не могли знайти родичі та поліція. Пенсіонер подолав 18 кілометрів від Львова і опинився у смт. Куликів, що в Жовківському районі. Зазначимо, що міжміський транспорт зараз не курсує. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

21 березня чоловік вийшов з дому прогулятися та довго не повертався. Родичі почали хвилюватись, а згодом звернулись у Шевченківський відділ поліції із заявою про зникнення людини.

Наступного дня, 22 березня, працівниця патрульної поліції помітила у смт. Куликів розгубленого та виснаженого чоловіка.

Дівчина відразу почала розпитувати, хто він і звідки. Спочатку чоловік мовчав, а згодом весь час повторював назву вулиці Кошиця. Згодом дістав з кишені пенсійне посвідченя та клаптик паперу з номером мобільного телефону сина.

Поліцейська відразу зателефонувала синові та повідомила, де знаходиться його 79-річний батько. Поки родичі їхали, дівчина запросила чоловіка до себе додому зігрітись. Вона нагодувала його та напоїла гарячим чаєм.

Дізнатись, яким чином пенсіонер дістався до Куликова, так і не вдалось. Зазначимо, що відстань від селища до Львова – 18 км, а громадський транспорт не курсує.