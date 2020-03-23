ОСТАННІ НОВИНИ

Зниклого у Львові пенсіонера знайшли за 18 кілометрів від дому

Ольга Денисяка

|

Працівниця патрульної поліції Львова у позаробочий час розшукала 78-річного чоловіка, якого вже декілька днів не могли знайти родичі та поліція. Пенсіонер подолав 18 кілометрів від Львова і опинився у смт. Куликів, що в Жовківському районі. Зазначимо, що міжміський транспорт зараз не курсує. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

21 березня чоловік вийшов з дому прогулятися та довго не повертався. Родичі почали хвилюватись, а згодом звернулись у Шевченківський відділ поліції із заявою про зникнення людини.

Наступного дня, 22 березня, працівниця патрульної поліції помітила у смт. Куликів розгубленого та виснаженого чоловіка.

Дівчина відразу почала розпитувати, хто він і звідки. Спочатку чоловік мовчав, а згодом весь час повторював назву вулиці Кошиця. Згодом дістав з кишені пенсійне посвідченя та клаптик паперу з номером мобільного телефону сина.

Поліцейська відразу зателефонувала синові та повідомила, де знаходиться його 79-річний батько. Поки родичі їхали, дівчина запросила  чоловіка до себе додому зігрітись. Вона нагодувала його та напоїла гарячим чаєм.

Дізнатись, яким чином пенсіонер дістався до Куликова, так і не вдалось. Зазначимо, що відстань від селища до Львова – 18 км, а громадський транспорт не курсує.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора
Соломія ГОЛОВІНА
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора

130-річна казка Івана Франка «Лис Микита» отримала нове життя на сцені Львівської національної опери. Прем’єрна сучасна ...

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і проводить заходи щодо захисту покупців від спекулянтів і панікерів. В компані...

Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись
Ольга ДЕНИСЯКА
Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись

ГО «Інститут просвіти» спільно із лікарями-інфекціоністами підготувала поради про те, як вберегтись від коронавірусу та ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...