На лаву підсудних потрапив поліцейський, який допомагав «відкосити» від армії за хабар

На лаву підсудних потрапив 38-річний поліцейський зі Львівщини, який вимагав 3 тис. євро хабара за сприяння в ухиленні від проходження військової служби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

За версією слідства, правоохоронець вимагав та отримав 3 тис. євро неправомірної вигоди за вплив на службових осіб військкомату.

За вказану суму поліцейський обіцяв посприяти особі із оформленням документів щодо непридатності до проходження строкової військової служби.

Однак 12 грудня його затримали та оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 – ч.3 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Крім цього, офіцера відсторонили від посади. Поліцейському загрожує до 10 років позбавленні волі.

Обвинувальний акт стосовно старшого інспектора з особливих доручень одного із відділів Нацполіції Львівщини скеровано до суду 26 березня.