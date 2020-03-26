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Як Львівщина вшановуватиме пам’ять митрополита Андрея Шептицького

Вероніка Рой

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У 2020 році Україна на державному рівні вшановує пам’ять одного із найвизначніших духовних лідерів – митрополита Андрея Шептицького. На Львівщині також запланована реалізація низки проєктів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зокрема у Національному музеї ім. Андрея Шептицького у Львові та Львівському музеї історії релігії відбудуться виставкові мистецькі проєкти.

У музеї Андрея Шептицького Львівської Архиєпархії УГКЦ запланований показ виставки колекції особистих речей митрополита Андрея. Тематичні заходи, присвячені постаті митрополита Шептицького, відбудуться і в навчальних закладах, народних домах та бібліотеках області.

Також низку заходів проведуть на Яворівщині та у Прилбичах, родинному селі Шептицьких. У м. Винники облаштують стежку Шептицького.

У цьому році також заплановано видати біографію митрополита Андрея, а також його працю «Як будувати рідну хату».

«Геніальність митрополита Шептицького у тому, що бувши главою церкви, він займався підприємницькою діяльністю, а всі зароблені гроші вкладав в освіту, мистецтво, шпиталі, розвиток церкви, допомогу нужденним. Митрополит Шептицький мав власне бачення ведення бізнесу, був прихильником інновацій, науки і новітніх технологій», – зазначила заступник директора департаменту з питань культури Ірина Гаврилюк.

Зазначимо, що 29 липня 2020 року Україна на загальнодержавному рівні відзначатиме 155 років з дня народження Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького.

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