«Стежка Митрополита Андрея Шептицького» у Винниках: як триває будівництво

У Винниках триває будівництво комплексного природньо-антропогенного об’єкту екологічного та релігійного туризму екскурсійної спрямованості «Стежка Митрополита Андрея Шептицького». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод наголосив на важливості завершення будівельних робіт у листопаді цього року.

Головною метою організації стежки Митрополита Андрея Шептицького є здійснення еколого-просвітницької діяльності, створення умов для ознайомлення школярів, туристів, екскурсантів і відпочивальників з життям, діяльністю і духовним спадком Митрополита Андрея, розвиток їхніх вмінь жити згідно з християнськими цінностями; реалізація програмних засад розвитку туризму у місті Львові та Львівській області, а також стратегії рекреаційно-туристичного розвитку міста Винник.

Зазначимо, що ідея створення стежки належить Винниківському міському товариству «Просвіта».

Структура об’єкту скидатиметься із оглядового майданчику, звідки можна буде переглянути вид на місто Винники та стежки, вздовж якої розмістять скульптурні комплекси.

Прогнозується, що стежка буде не лише сучасною формою проведення природоохоронної роботи, а й зручним інструментом популяризації життєвої мудрості Митрополита Андрея Шептицького. Адже під час екскурсій органічно поєднуватимуться невимушене пізнання і засвоєння різнобічної інформації з відпочинком на природі.

Окрім того, автори проєкту сподіваюся, що він сприятиме промоції міста Винник. Зазначимо, що комплексний природно-антропогенний об’єкт екскурсійної спрямованості «Стежка Митрополита Шептицького» створюється на місці реально існуючої в природі стежки, що була підготовлена монахами в 1934 році спеціально для прогулянкових потреб Митрополита Шептицького, який на той час, через хворобу, пересувався лише у візку. Митрополит добирався до місця прогулянки окремою дрезиною по вузькоколійці.

Фото: ЛОДА