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Головного тюремника Львівщини, якого впіймали на хабарі, випустили під пів мільйона застави

Соломія Головіна

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Колишньому керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту Михайлу Дзюдзю, якого підозрюють у отриманні неправомірної вигоди, 25 березня обрали запобіжний захід у вигляді 630 тис. грн застави. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

 

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокурора та детектива та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 630,6 тис. грн.

«Крім того, на експосадовця покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема, прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі місця проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю (браслет)», – зазначають у САП.

Термін дії запобіжних заходів – до 25 травня 2020 року.

Як повідомляв Львівський портал, Михайло Дзюдзь попався на хабарі у тисячу доларів в середині березня. Затримання проводилося під керівництвом НАБУ та СБУ.

Зазначимо, що 62-річний Михайло Дзюдзь очолює пенітенціарну службу Львівщини з 2010 року. До цього працював начальником управління Державної служби охорони, що діяла при тодішньому ГУ МВС у Львівській області.

Також Михайло Дзюдзь є чинним депутатом Львівської облради від БПП «Солідарність». Водночас він є головою постійної депутатської комісії з питань законності, депутатської діяльності, регламенту, правоохоронної та антикорупційної діяльності, дотримання прав людини та військових проблем.

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