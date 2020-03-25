Global Teacher Prize Ukraine: вчителі Львова можуть позмагатися за чверть мільйона

З 20 березня до 1 серпня триває реєстрація для участі в щорічній національній премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine 2020. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Переможець конкурсу має змогу виграти 250 000 гривень.

За три роки у Global Teacher Prize Ukraine взяли участь 5 486 українських вчителів. З року в рік число заявок зростає — з 632 у 2017 році до майже 3000 у 2019.

Крім цього цьогоріч українських вчителів, що брали участь у конкурсі, Наталю Гладких та Олександра Жука, обрали до ТОП-50 світу з-поміж 36 000 інших учасників. Наталя та Олександр – фіналістка 2017 та переможець 2018 року національної премії Global Teacher Prize Ukraine.

«Ми щасливі, що українських вчителів цінують у всьому світі, та переконані, що серед українського вчительства багато справжніх новаторів та змінотворців. Щоб віднайти їх, сьогодні ми оголошуємо про старт сезону 2020 найпрестижнішої національної вчительської премії Global Teacher Prize Ukraine та закликаємо усіх учителів брати у ньому участь. Вчителі –важливі, вони – ключ до змін у суспільстві», – відзначила голова «Освіторії» та засновниця української премії Зоя Литвин.

Податися на участь у конкурсу вчитель може самостійно або ж може бути номінований учнями, батьками, колегами чи іншими небайдужими, які вважають його гідним визнання. Зареєструватися можна на офіційному сайті премії до 1 серпня.

Переможця української премії оголосять у Міжнародний день вчителя 3 жовтня 2020 року.

Зазначимо, у 2019 році четверо педагогів зі Львова пройшли у півфінал Global Teacher Prize Ukraine та потрапили у ТОП-50 кращих вчителів України. Але у фінал національної премії вдалось пройти учительці початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 ім. М. Конопницької м. Львів Олені Гальвіцькій. Найкращим вчителем стала Наталя Кідалова з міста Мелітополя Запорізької області.

Нагадаємо, Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів. Вона має на меті відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію в 2017 році заснувала ГС «Освіторія» після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation.