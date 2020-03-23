У Львові з початку року чадним газом отруїлося понад пів сотні людей

Від початку року у Львові 52 особи отруїлись чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як інформують в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, від початку року у Львові трапилось 26 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 52 особи, з них 15 – діти. На жаль, є 1 особа загинула. Усі випадки отруєння трапились через недотримання правил безпеки користування газовими приладами.

Фахівці наголошують, основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення – через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.

Перша домедична допомога при отруєнні чадним газом – максимально відкрити усі вікна і двері, і вже тоді евакуювати людину, яка отруїлася, на свіже повітря. Всі постраждалі повинні бути госпіталізовані в медичні заклади для повного обстеження і надання екстренної медичної допомоги – не треба в жодному разі займатися самолікуванням.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Газ вибухонебезпечний, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами – вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. Під час усіх нещасних випадках, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104, поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.