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У Львові з початку року чадним газом отруїлося понад пів сотні людей

Соломія Головіна

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Від початку року у Львові 52 особи отруїлись чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як інформують в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, від початку року у Львові трапилось 26 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 52 особи, з них 15 –  діти. На жаль, є 1 особа загинула. Усі випадки отруєння трапились через недотримання правил безпеки користування газовими приладами.

Фахівці наголошують, основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення –  через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.

Перша домедична допомога при отруєнні чадним газом –  максимально відкрити усі вікна і двері, і вже тоді евакуювати людину, яка отруїлася, на свіже повітря. Всі постраждалі повинні бути госпіталізовані в медичні заклади для повного обстеження і надання екстренної медичної допомоги –  не треба в жодному разі займатися самолікуванням.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Газ вибухонебезпечний, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами –  вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. Під час усіх нещасних випадках, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу –  103, пожежну –  101, газову –  104, поліцію –  102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.

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