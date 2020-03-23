«Для захисту від коронавірусу»: у Раді можуть розглянути скасування квот на українську мову

До проєкту закону про боротьбу з економічними наслідками поширення коронавірусу внесені пропозиції, які «де-факто повністю скасовують Закон про державну мову». Про це написали доброволиця Ярина Чорногуз та народний депутат Володимир В’ятрович, передає громадське радіо.
Пропозиції «заховані» у проєкт закону України «про внесення змін до деяких законодавчих актів спрямованих на запобігання економічних наслідків коронавірусу».
«Якщо їх затвердять у робочій групі на погоджувальній раді, то проєкт буде винесено на голосування у ВР на позачергове засідання», – звертає увагу Ярина Чорногуз.
«Буцімто від імені комітету ВР з питань гуманітарної й інформаційної політики! Насправді комітет цих антиукраїнських пропозицій не схвалював і не розглядав», – каже Володимир В’ятрович.
Серед головних новацій «для захисту від коронавірусу»:
- Зупинити дію ч.1 статті 9 «Захист інтересів держави та національного телерадіовиробництва» в законів про ТБ і радіомовлення.
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- Зупинити дію статті 10 цього ж закону, яка передбачає 75% української мови в телеефірі і дублювання українською всіх іноземних фільмів.
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- Дозволити телерадіоорганізаціям не дотримуватися умов ліцензій і скасувати за це штрафні санкції.
- Зупинити дію статті 15 Закону «Про кінематографію», яка забороняє демонструвати фільми, що спрямовані проти незалежності України, поширюють російську або комуністичну пропаганду, принижують українську націю чи мову або учасниками фільму є особи, включені в перелік осіб, що загрожують національній безпеці.
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- Відкласти до 2024 року вступ у дію статті 23 закону про мову «Державна мова у сфері культури».
- Збільшення частки української мови на телебаченні і радіо відкласти до 2026 року.
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Ще кілька пропозицій:
- зняти вимоги щодо прозорості структури власності мовників до кінця року;
- зняти обмеження по кількості реклами, спонсорства, телепродажу до кінця року;
- тимчасово зняти обмеження на трансляцію фільмів, які не мають прокатного посвідчення.
«Фактично йдеться про повернення українського телевізійного ефіру (радіо не чіпають) в те, як він виглядав після прийняття визнаного неконституційним закону про мову Ківалова-Колесніченка. З тією лише відмінністю, що тепер навіть програмні концепції телеканалів не будуть діяти, оскільки вони також перестають бути обов’язковими до кінця року. Тобто в телеефірі можна буде поставити будь-який російський серіал без перекладу українською та показувати його цілодобово», – зазначає Ярина Чорногуз.
Нагадаємо, 11 березня спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що припускає можливість перегляду мовного закону в парламенті.
Львівський портал повідомляв, що Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набув чинності 16 липня.
Ольга Денисяка