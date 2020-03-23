«Для захисту від коронавірусу»: у Раді можуть розглянути скасування квот на українську мову

До проєкту закону про боротьбу з економічними наслідками поширення коронавірусу внесені пропозиції, які «де-факто повністю скасовують Закон про державну мову». Про це написали доброволиця Ярина Чорногуз та народний депутат Володимир В’ятрович, передає громадське радіо.

Пропозиції «заховані» у проєкт закону України «про внесення змін до деяких законодавчих актів спрямованих на запобігання економічних наслідків коронавірусу».

«Якщо їх затвердять у робочій групі на погоджувальній раді, то проєкт буде винесено на голосування у ВР на позачергове засідання», – звертає увагу Ярина Чорногуз.

«Буцімто від імені комітету ВР з питань гуманітарної й інформаційної політики! Насправді комітет цих антиукраїнських пропозицій не схвалював і не розглядав», – каже Володимир В’ятрович.

Серед головних новацій «для захисту від коронавірусу»:

Зупинити дію ч.1 статті 9 «Захист інтересів держави та національного телерадіовиробництва» в законів про ТБ і радіомовлення.

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Зупинити дію статті 10 цього ж закону, яка передбачає 75% української мови в телеефірі і дублювання українською всіх іноземних фільмів.

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Дозволити телерадіоорганізаціям не дотримуватися умов ліцензій і скасувати за це штрафні санкції. Зупинити дію статті 15 Закону «Про кінематографію», яка забороняє демонструвати фільми, що спрямовані проти незалежності України, поширюють російську або комуністичну пропаганду, принижують українську націю чи мову або учасниками фільму є особи, включені в перелік осіб, що загрожують національній безпеці.

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Відкласти до 2024 року вступ у дію статті 23 закону про мову «Державна мова у сфері культури». Збільшення частки української мови на телебаченні і радіо відкласти до 2026 року.

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Ще кілька пропозицій:

зняти вимоги щодо прозорості структури власності мовників до кінця року;

зняти обмеження по кількості реклами, спонсорства, телепродажу до кінця року;

тимчасово зняти обмеження на трансляцію фільмів, які не мають прокатного посвідчення.

«Фактично йдеться про повернення українського телевізійного ефіру (радіо не чіпають) в те, як він виглядав після прийняття визнаного неконституційним закону про мову Ківалова-Колесніченка. З тією лише відмінністю, що тепер навіть програмні концепції телеканалів не будуть діяти, оскільки вони також перестають бути обов’язковими до кінця року. Тобто в телеефірі можна буде поставити будь-який російський серіал без перекладу українською та показувати його цілодобово», – зазначає Ярина Чорногуз.

Нагадаємо, 11 березня спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що припускає можливість перегляду мовного закону в парламенті.

Львівський портал повідомляв, що Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набув чинності 16 липня.