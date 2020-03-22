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З підозрою на коронавірус ізольовано 87 жителів Львівщини

Андрій Котенський

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На Львівщині із підозрою на коронавірусну інфекцію з’явилося ще 3 пацієнти. Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 87 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

За словами лікара-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталії Тімко, серед ізольованих пацієнти з міста Львова та Перемишлянського району.

Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

«Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 54 особи. На самоізоляції знаходяться 32 осіб. За увесь час виписано – 11 пацієнтів. Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У однієї пацієнтки наближений до важкого», – повідомила Наталія Тімко.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 97 осіб.

За результатами тестів у 6 осіб – грип. Ще 4 результати тестів – від’ємні. За увесь час в сумі у 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус. У одного пацієнта – позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування.

Нагадуємо, що у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»0 800 208 868. За словами ініціатора створення Гарячої лінії Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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