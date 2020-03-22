Міністр економіки не задекларував маєток під Києвом і квартиру дружини в Москві

Новопризначений міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко не вказав у своїй майновій декларації квартиру у Москві, частка в якій належить його дружині (громадянці Росії), маєток у селі Романків під Києвом і два позашляховики. Про це повідомляє програма «Схеми: корупція в деталях», передає Львівський портал.

Коли Верховна Рада призначила нового міністра економіки Ігоря Петрашка, він подав декларацію, в якій не було ніяких даних про доходи і транспорт родини, а з нерухомості була вказана лише одна квартира.

Водночас «Схеми» повідомляють, що виявили у Петрашка ще кілька об’єктів нерухомості й авто.

«Зокрема, в декларації не вказаний будинок в елітному котеджному містечку «Сонячна долина» в селі Романків під Києвом. Згідно з офіційним витягом із реєстру нерухомості, ним володіє дружина міністра. Вказаний метраж будинку – 409 квадратних метрів. Також у її власності тут – 15 соток землі», – пишуть журналісти.

Також у розслідуванні зазначається, що згідно з російським Єдиним державним реєстром нерухомості, дружина Петрашка (громадянка Росії) володіє в Москві третиною квартири на 109 квадратних метрів у Донському районі (разом із матір’ю і братом). Це майно вдалося віднайти за допомогою попереднього прізвища дружини Петрашка – Позднякова. У документі з реєстру зазначається, що кадастрова вартість квартири — 18 035 366 рублів (нині це приблизно 200 тисяч доларів).

Також «Схеми» зазначають, що згідно з реєстром МВС, Ігор Петрашко є власник двох автомобілів-позашляховиків – Suzuki Vitara S (2016 року випуску) і Land Rover Range Rover Sport (2017 року випуску). Згадки про них у його декларації немає.

Сам Ігор Петрашко у коментарі «Схемам» заявив, що обов’язково мав подати декларацію до входження на посаду, але не встиг її заповнити «через брак часу».

«Я подав без наповнення, бо ви розумієте, що зібрати таку кількість документів за такий короткий час неможливо. Зараз збираю, сьогодні вже зробив там новий драфт і сподіваюся до встановленого законом терміну подати виправлену», – заявив він.

На уточнення, чи буде в декларації відображена московська квартира, в якій має частку його дружина, міністр подякував «за нагадування» і зазначив, що міг би забути про неї.

Зазначимо, що за законом, подати зміни до декларації можна протягом семи днів із моменту її подання.