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У Пустомитах неповнолітній на ВАЗі збив комунальницю

Наталя Дуляба

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Сьогодні рано-вранці, 21 березня, у Пустомитах невідомий на невстановленому автомобілі збив 71-річну працівницю комунального підприємства, яка прибирала територію. Правоохоронці спіймали горе-водія через годину після ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Аварія сталась о 05:20 год. на вулиці Грушевського. Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив 71-річну місцеву мешканку, працівницю комунального підприємства, котра прибирала територію. Після цього він втік із місця події.

Внаслідок наїзду жінка отримала травми, її доправили в лікарню.

Завдяки розшуковим заходам поліцейські протягом години встановили, що до вчинення наїзду причетний 17-річний мешканець Пустомитів, а також розшукали автомобіль ВАЗ 2105, за кермом якого він перебував під час ДТП.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.

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