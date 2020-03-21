У Пустомитах неповнолітній на ВАЗі збив комунальницю

Сьогодні рано-вранці, 21 березня, у Пустомитах невідомий на невстановленому автомобілі збив 71-річну працівницю комунального підприємства, яка прибирала територію. Правоохоронці спіймали горе-водія через годину після ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась о 05:20 год. на вулиці Грушевського. Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив 71-річну місцеву мешканку, працівницю комунального підприємства, котра прибирала територію. Після цього він втік із місця події.

Внаслідок наїзду жінка отримала травми, її доправили в лікарню.

Завдяки розшуковим заходам поліцейські протягом години встановили, що до вчинення наїзду причетний 17-річний мешканець Пустомитів, а також розшукали автомобіль ВАЗ 2105, за кермом якого він перебував під час ДТП.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.