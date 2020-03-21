У Дублянах затримали п’яного чоловіка, який розгулював із рушницею

Сьогодні вночі, 21 березня, у Дублянах, що під Львовом, розгулював нетверезий чоловік із рушницею у руках. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці виявили озброєного чоловіка орієнтовно о 02:00 год. ночі на вул. Шевченка. У руках він тримав мисливську рушницю.

«Із дотриманням усіх заходів безпеки поліцейські вступили з ним у перемовини, під час яких запропонували покласти зброю на землю та відійти на визначену відстань. Чоловік виконав вимоги правоохоронців, котрі вилучили у нього зброю та набої, їх скерували на експертне дослідження», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що правопорушником виявився 41-річний місцевий мешканець. На рушницю він мав усі необхідні дозвільні документи. Під час медичного освідчення лікарі підтвердили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На порушника поліцейські склали адмінпротоколи за ч.1 ст.173 (дрібне хуліганство), ч.1 ст.174 (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) та ч.1 ст.191 (порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів) КУпАП.