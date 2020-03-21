ОСТАННІ НОВИНИ

У Дублянах затримали п’яного чоловіка, який розгулював із рушницею

Наталя Дуляба

|

Сьогодні вночі, 21 березня, у Дублянах, що під Львовом, розгулював нетверезий чоловік із рушницею у руках. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Правоохоронці виявили озброєного чоловіка орієнтовно о 02:00 год. ночі на вул. Шевченка. У руках він тримав мисливську рушницю.

«Із дотриманням усіх заходів безпеки поліцейські вступили з ним у перемовини, під час яких запропонували покласти зброю на землю та відійти на визначену відстань. Чоловік виконав вимоги правоохоронців, котрі вилучили у нього зброю та набої, їх скерували на експертне дослідження», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що правопорушником виявився 41-річний місцевий мешканець. На рушницю він мав усі необхідні дозвільні документи. Під час медичного освідчення лікарі підтвердили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На порушника поліцейські склали адмінпротоколи за ч.1 ст.173 (дрібне хуліганство), ч.1 ст.174 (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) та ч.1 ст.191 (порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів) КУпАП.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора
Соломія ГОЛОВІНА
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора

130-річна казка Івана Франка «Лис Микита» отримала нове життя на сцені Львівської національної опери. Прем’єрна сучасна ...

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і проводить заходи щодо захисту покупців від спекулянтів і панікерів. В компані...

Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись
Ольга ДЕНИСЯКА
Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись

ГО «Інститут просвіти» спільно із лікарями-інфекціоністами підготувала поради про те, як вберегтись від коронавірусу та ...

Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус

Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. Планова госпіталізація хворих призупинена, лише нев...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...