Львів'яни можуть переглянути вистави Оперного театру онлайн

Незважаючи на те, що показ вистав у Львівській національній опері призупинено через карантин, театр надає можливість безкоштовно переглянути улюблені вистави вдома онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Найкращі опери та балети глядачі зможуть побачити на YouTube-каналі Львівської національної опери за посиланням: https://www.youtube.com/user/OperaLviv/videos.

Щоп’ятниці, суботи та неділі вистави з репертуару театру будуть доступні для перегляду.

21 березня о 19:00 – феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича.

22 березня о 12:00 – опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка;

22 березня о 19:00 – феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича.

Опера «Наталка Полтавка»

Опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка, прем’єра якої відбулася 1889 р., написана за однойменною п’єсою Івана Котляревського. Цей твір вивчають ще у школі, а мелодії з опери – відомі і рідні серцю кожному українцю! Адже понад 200 років Наталка Полтавка – улюблениця українського театру, а згодом сюжет про кмітливу дівчину постав і на оперній сцені. Пісенні номери опери розкривають ключові моменти сюжету – тут і прониклива лірика закоханих, жартівливі пісні та діалоги, і щасливий фінал розумної та вірної Наталки та її нареченого Петра!

Феєрія «Коли цвіте папороть»

Феєрія «Коли цвіте папороть» сучасного українського композитора Є. Станковича – це вражаючий спектакль, що поєднує енергетичну музику, хорове виконавство, народні традиції обрядовості і сучасну хореографію. Доповнює враження – яскраве дійство з використанням 3D-технологій.

Новітня прем’єра феєрії відбулася на сцені Львівської національної опери наприкінці 2017 року. Та до того часу – твір пережив десятиліття забуття, будучи забороненим Радянською владою. «Я щасливий, що тепер у Львові мій твір відроджується по-новому, першим у грандіозному проекті Василя Вовкуна «Український прорив», − відзначив композитор Євген Станкович.

Вже наступного тижня на глядачів чекають нові онлайн-вистави з репертуару Львівської національної опери, тож поціновувачів оперного мистецтва закликають слідкувати за новинами!

Раніше Львівська національна опера опублікувала календар перенесених постановок у зв’язку з «коронавірусним карантином», який триватиме до 3 квітня.