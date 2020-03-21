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Із Парижа прибув перший транзитний спецрейс із українцями

Андрій Котенський

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У суботу 21 березня в Україну з Парижа прибув перший транзитний спецрейс з 132 українцями на борту. Про це повідомляє МЗС України на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Українцям дозволили вилетіти із Франції за умовами транзиту, коли подорожуючі не  покидають межі аеропорту.

«За повідомленням прикордонної служби Франції, дозволяється авіаційний транзит Францією громадян України за умови, якщо вони залишатимуться в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту та мають підтвердження транзиту (тобто авіаквитків для подальшого слідування). Така транзитна (міжнародна) зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля (Париж)», – йдеться у повідомленні.

За даними онлайн табла аеропорту «Бориспіль» сьогодні вночі із Парижу до Києва прибув літак авіакомпанії МАУ.

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