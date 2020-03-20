За п’ять незаконно зрубаних ялиць молодику загрожує до 3 років тюрми

У Львівській області судитимуть 27-річного парубка, який незаконно зрізав 5 ялиць у Турківському районі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 25 січня підозрюваний на території одного з лісогосподарств, розташованого у Турківському районі, незаконно зрізав 5 ялиць. Загальна сума завданих довкіллю збитків становить 23 655 гривень.

Мешканцю Львівщини повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 (незаконно порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Тепер йому загрожує позбавлення волі до трьох років.