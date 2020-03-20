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За добу на Львівщині сталася 151 пожежа

Соломія Головіна

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На Львівщині протягом минулої доби, 19 березня, до рятувальників надійшло 151 повідомлення про пожежі сухої трави: це втричі більше ніж за попередню добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Горіння сухої трави зафіксували у Пустомитівському, Дрогобицькому, Яворівському, Городоцькому, Буському, Старосамбірському, Золочівському, Сокальському, Жовківському, Стрийському, Бродівському, Турківському, Жидачівському, Миколаївському, Радехівському, Сколівському, Мостиському, Кам’янка-Бузькому районах та в містах Львів, Борислав, Трускавець, Новий Розділ, Винники, Дрогобич, Миколаїв, Яворів, Старий Самбір, Бібрка, Городок, Червоноград, Турка, Жовква, Борислав, Буськ .

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян припинити випалювати сухостій.

«При спалюванні трави на присадибних ділянках, вздовж доріг, виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки, ліси і більше того навіть на житлові будинки. Дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки! Всі їх начебто знають, але багато хто нехтує», – наголошують рятувальники.

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