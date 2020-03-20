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У рейтингу найщасливіших країн світу Україна опинилася на 123 місці

Соломія Головіна

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У рейтингу найщасливіших країн світу за версією ООН першу сходинку третій рік поспіль посідає Фінляндія. Україна ж цьогоріч на 123-му місці – між Намібією та Ліберією. Про це йдеться у Всесвітній доповіді про щастя, яку в п’ятницю, 20 березня, презентував підрозділ ООН із пошуку рішень збалансованого розвитку, передає Громадське.

 

Зазначається, що Фінляндія значно покращила показники порівняно з минулими роками й утвердила свою лідерську позицію в рейтингу. Також до першої десятки увійшли країни Скандинавії, як-от Данія (2-ге місце), Норвегія (5-те), Швеція (7-ме), а також Швейцарія, Ісландія та Нідерланди.

Водночас найменш щасливими країнами, за версією ООН, стали Зімбабве, Південний Судан і Афганістан (151-153-те місця відповідно).

Всесвітню доповідь про щастя складають на основі опитувань жителів 153 країн, як здійснює соціологічна служба Gallup. В опитуваннях досліджують кілька аспектів, зокрема ВВП на душу населення, очікувану тривалість життя, рівень соціальної підтримки, корупції та інші дані. Показник щастя вимірюють на підставі даних опитувань за три роки.

Як повідомляв Львівський портал, у 2018 році Україна посіла 138 місце у рейтингу найщасливіших країн світу, а у 2019 – 133 місце.

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