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У Львові невідомі намагались потрапити до помешкання пенсіонерки під приводом дезінфекції

Ольга Денисяка

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Зранку 19 березня невідомі в масках та захисних костюмах намагались потрапити до помешкання пенсіонерки під приводом потреби провести дезінфекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

До однієї з підопічних Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян прийшли невідомі в захисних костюмах та масках і намагались потрапити до помешкання під приводом потреби провести дезінфекцію.

«Вони сказали, що мають доручення провести дезінфекцію у всіх квартирах. На щастя, наша підопічна не пішла на контакт та не відчинила двері. Наші соціальні працівники завжди розповідають підопічним, щоб не пускали до власних помешкань незнайомих осіб», – розповів директор Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Віталій Брославський.

Мерія наголошує, що проводити прибирання власних помешкань із дезінфікуючими засобами варто, але це мають робити самі мешканці.

Детально про те, як дезінфікують місто читайте за посиланням.

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