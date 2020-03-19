Троє українських військових отримали поранення на Донбасі

У середу, 18 березня, на Донбасі бойове ураження отримали троє українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Зазначається, що загалом 18 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано 6 обстрілів, а саме: двічі поруч із Пісками – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 23 міни; неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомету – 6 пострілів; в районі населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів; поруч із Водяним – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Дев’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: тричі поруч з Кримським – з мінометів калібру 120 мм – 20 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм – 3 міни, зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Щастя – з 82-мм мінометів – 2 міни;

неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 12 мін; поруч із Південним – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли; поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем; неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм – 3 міни, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Як поінформували у штабі, 18 березня внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовця Об’єднаних сил отримали бойове ураження.

Як повідомляв Львівський портал, 17 березня окупанти поранили двох українських воїнів.