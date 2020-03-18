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Доба на Донбасі: окупанти поранили двох українських військових

Наталя Дуляба

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Протягом минулої доби, 17 березня, збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Найактивнішим противник був у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут він відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Павлополя, Березового, Старогнатівки, Широкиного і Славного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти гатили біля Новолуганського, Оріхового та Новотошківського.

Окрім цього, ворог двічі обстріляв ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Упродовж минулої доби бойовики обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів 17 березня два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення.

Від початку доби 18 березня російські окупаційні війська один раз обстріляли українських військових поблизу Мар’їнки. Втрат із нашого боку немає.

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