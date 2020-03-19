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На Львівщині встановили особу водія-втікача, який насмерть збив 55-річного чоловіка

Соломія Головіна

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Поліцейські встановили особу водія, який скоїв смертельну ДТП у Самбірському районі і втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

 

Аварія сталася ввечері 10 березня близько 19:30 год. Так, на оперативну лінію 102  надійшло повідомлення про те, що у селищі Дубляни Самбірського району на автодорозі виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники Самбірського відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 55-річний  місцевий мешканець, який помер від отриманих травм внаслідок наїзду автомобіля. Водій з місця ДТП зник.

Поліцейські негайно розпочали комплекс заходів з розшуку водія-втікача, до яких були задіяні слідчі, оперативники карного розшуку, дільничні офіцери та інспектори сектору реагування патрульної поліції Самбірського відділу поліції.

Відтак правоохоронні органи розшукали автомобіль «Audi A4» з характерними пошкодженнями, яким було скоєно наїзд на пішохода, а також встановили, що до вчинення ДТП причетний 30-річний мешканець Самбірського району.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2. ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

Досудове розслідування триває.

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