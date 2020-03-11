Поліцейські розшукують водія, який у Дублянах насмерть збив пішохода і втік

У вівторок, 10 березня, у селищі Дубляни Самбірського району невідомий водій автівки насмерть збив пішохода та втік з місця аварії. Поліцейські розшукують очевидців ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як повідомляють у поліції, аварія трапилася близько 19:30 год. Тоді невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода – 55-річного місцевого мешканця, після чого втік. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Поліцейські встановлюють особу водія-втікача та розшукують автомобіль, яким він керував. Також усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП, просять зголоситися на оперативну лінію 102.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження – порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.